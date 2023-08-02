Подмосковье 02 августа 2023, 04:00 Внештатные инспекторы ГУСТ Подмосковья помогли устранить свыше 6 тысяч нарушений чистоты с начала года ГУСТ МО

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Свыше 6,5 тысячи дефектов содержания общественных пространств устранили в Подмосковье с начала года при помощи внештатных инспекторов ГУСТ. Это неравнодушные жители, которые помогают сотрудникам ведомства следить за чистотой и порядком.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, внештатные инспекторы помогли устранить 6593 недостатка в содержании общественных территорий с начала года. Активнее всего участвовали жители Богородского, Подольска и Серпухова.

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«Активнее всего проявили себя добровольцы в Богородском: 1795 замечаний было внесено в отраслевую систему СКПДИ, 92% из которых уже отработаны. „Внештатники“ из Подольска и Серпухова выявили более 800 недочетов в каждом муниципалитете, а ответственные организации закрыли уже более 95%. Отдельно хотелось бы отметить городские округа, в которых были исправлены все выявленные нарушения, это: Ступино — 300, Кашира — 222 и Егорьевск — 167», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что стать внештатным инспектором могут все желающие старше 18 лет. Для этого нужно пройти собеседование и обучение в территориальном отделе ведомства, а также предоставить все необходимые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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