Подмосковье 19 июня 2023, 15:33 Внешний вид магазинов Подмосковья приведут к единому стандарту Глава Минсельхозпрода Подмосковья Мурашов рассказал о ремонте входных групп магазинов РИА «Новости»

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Внешний вид сетевых супермаркетов и небольших магазинов Московской области модернизируют, чтобы внешний вид отвечал действующим в регионе стандартам. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Он отметил, что в прошлом году правительство заключило соглашение с руководством сетевых супермаркетов X5, «Магнит» и «Дикси» о том, что сообщения жителей на портале «Добродел» на неудовлетворительный внешний вид торговых точек станут для них приоритетными. Это решение оказалось эффективным.

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«У нас количество инвестиций во внешний облик сетей каждый год растет. В этом году примерный объем составил 2,7 миллиарда рублей. В программы по комплексному обновлению и локальному ремонту включили 1300 объектов», — рассказал Мурашов.

Министр добавил, что работы провели в 62% магазинов. Самое большое обновление супермаркетов проедут в Балашихе, Подольске, Раменском, Люберцах и Солнечногорске.

Другая ситуация сложилась с небольшими магазинами. По словам Мурашова, облик больше 20 тысяч работающих в Подмосковье торговых точек не соответствует принятым в регионе стандартам. Для решения этого вопроса в ведомстве завели специальный чек-лист для проверки внешнего вида магазинов.

«У нас уже 87% оцифровано муниципалитетами и у нас есть красная зона — это 754 объекта», — заявил Мурашов. Он добавил, что в список необходимо внести еще 2700 точек, которые требуют особого внимания. До конца года власти продолжат добиваться приведения внешнего вида магазинов в приличный вид, как того требуют действующие стандарты.