Подмосковье 27 декабря 2022, 11:30 Внесение изменений в реестр исполнителей соцуслуг упростили в Подмосковье

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Организации, которые оказывают госуслуги по социальным сертификатам, смогут внести изменения в реестр исполнителей онлайн. Услугу перевели в электронный вид и сделали проще, сообщили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что раньше для внесения изменений в реестр нужно было обращаться лично. Теперь для этого достаточно заполнить электронную форму, а сроки предоставления услуги сократились до трех дней.

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Вносить изменения в реестр нужно, если организация сменила руководителя, реквизиты или решила прекратить деятельность.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. По его словам, технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.