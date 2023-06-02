Эксклюзив 02 июня 2023, 15:57 «Внесем в Госдуму». Депутат поддержал идею Воробьева по созданию комфортных условий в городских лесах Депутат Колунов пообещал внести в ГД проект о благоустройстве в городских лесах Freepik

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Депутат Госдумы Сергей Колунов поддержал предложение губернатора Московской области Андрея Воробьева о создании комфортных условий для отдыха в городских лесах. Он заявил, что законопроект внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Колунов отметил, что для создания необходимых условий следует внести поправки в федеральное законодательство. Нужно расширить список объектов капитального строительства, которые можно возводить в городских лесах. По словам депутата, речь идет не о застройке многоквартирными домами и торговыми центрами.

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«Мы предлагаем разрешить обустраивать городские леса комфортными зонами для отдыха и прогулок, в которых будут: освещение, спортивные площадки, сезонные кафе, раздевалки, туалеты и другие востребованные у людей объекты», — рассказал Сергей Колунов.

Он добавил, что поправки надо внести в Лесной кодекс. При работе над документом специалисты обязательно учтут уникальность экосистемы лесных территорий.

«Законопроект внесем в Госдуму в ближайшее время», — добавил парламентарий.

Днем 1 июня президент Владимир Путин посетил Подольск. Губернатор Андрей Воробьев попросил главу государства поддержать проект «Парки в лесах». Он уточнил, что жители Подмосковья отметили благоустройство парковых зон.