Госинспекция труда Подмосковья объявила о начале внеплановых проверок

Внеплановые проверки проведут сотрудники Государственной инспекции труда в Московской области после обращения работников. Мероприятия начались в среду, 26 мая. Согласно представленным на сайте ведомства данным, под проверки попали ООО «Франчайзинговые магазины «Мясницкий ряд» и ООО «Фирма Исток».

В ходе мероприятий инспекторы проверят выполнение норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

В ведомстве напомнили, что при подписание трудового договора сотрудником обязывает его выполнять свои обязанности, соблюдать дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка организации. Невыполнение может привести к взысканиям.

Работодатель со своей стороны обязан создавать условия и правила для своих сотрудников. Нормативные документы должны определять права, обязанности и ответственность, устанавливать режим работы, время отдыха, предусматривать поощрения и взыскания.

При этом работодатель может привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности по Трудовому Кодексу и другим федеральным законам.

Расторжение трудового договора возможно, если сотрудник не выполняет возложенные на него обязанности без уважительной причины, а также в случае дисциплинарного взыскания. Работодатели сами решают, что применить: замечание, выговор или увольнение.

До взыскания сотрудник должен дать письменное объяснение, чтобы предотвратить необоснованное наказание. Сделать это он должен в течении двух дней. Отсутствие объяснения от взыскания не избавляет.

Дисциплинарное взыскание действует один год. Если за это время сотрудника больше не наказывали, то считается не имеющим взыскания. При этом работодатель сам может снять с работника наказания по собственной инициативе или по просьбе руководителя или самого наказанного.

Если сотрудник считает взыскание необоснованным, то он может обжаловать его в государственной инспекции труда или комиссии по трудовым спорам.

Инспектор вправе устранить допущенные нарушения в отношении сотрудника выдав предписание об отмене приказа о взыскании. Работодатель может оспорить этот документ в суде, который проверит законность наказания работника.

Индивидуальные трудовые споры также решаются в судебном порядке. В случае нарушений прав сотрудника для подачи иска у него есть три месяца. Если человек считает, что его незаконно уволили, то в суд он должен обратиться в течении месяца со дня выдачи ему трудовой книжки.