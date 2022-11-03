Внеплановые проверки электросетей прошли перед Днем народного единства в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 10:51 Внеплановые проверки электросетей прошли перед Днем народного единства в Подмосковье

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«Мособлэнерго» введет дополнительные меры, чтобы обеспечить надежное электроснабжение Подмосковья в День народного единства. Для этого с 4 по 7 ноября организуют круглосуточное дежурство и отменят плановые ремонты и переключения.

В Минэнергетики рассказали, что организации провели плановые проверки электросетей, осмотрели оборудование и линии электропередачи, а также усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности. Кроме того, было проведено техническое обслуживание техники и транспорта, которые используются во время нештатных ситуаций.

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В выходные дежурить и устранять аварии будут 63 бригады, а при необходимости к работе привлекут еще 275. В режиме готовности будут 764 единицы техниеи, в том числе 68 передвижных дизельных электростанций.

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.