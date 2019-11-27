Внедрение «цифры» в жизнь города обсудили в Дубне

Представители более 30 муниципалитетов Подмосковья и других регионов России приехали в Дубну, чтобы обсудить внедрение в городскую жизнь умных технологий. Они познакомились с опытом коллег по использованию цифры при формировании комфортной среды.

Источник фото: телеканал «360»

«Цифра — и это принципиальная позиция Московской области — является для нас не самоцелью, а инструментом. Мы, используя, в том числе, и цифровые технологии, решаем задачи, которые либо являются показателями в программе «Умные города Подмосковья», либо ставятся перед нами жителями», — отметил Анатолий Курманов, советник министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Дубна имеет положительный опыт цифровизации. Месяц назад в наукограде открылся муниципальный Центр управления регионом — первый в Московской области, который совмещен с центром компетенций «Умного города». Его сотрудники в режиме онлайн отслеживают ситуацию в сфере ЖКХ, энергетики, медицины и образования, оперативно решают возникающие проблемы дубненцев.

«Главной целью федерального проекта «Умный город» является в первую очередь повышение качества жизни и формирование городской среды. В процессе урбанизации более 80% людей сначала выбирают место жительства, потом — место работы. Мы сейчас ведем борьбу за наших жителей», — заявил Анатолий Курманов.

Источник фото: телеканал «360»

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В Московской области в проект «Умный город» входят 23 муниципалитета, в том числе Реутов, Ивантеевка и Дубна. Они рассказали о своем опыте тестирования различных цифровых платформ.

«За этот год было много сделано. Мы привлекли не одну компанию, которая стала стратегическим партнером и инструментом по развитию программы «Умный город». Это «Дедал» «Росатома», «Телеком МПК», которая более 10 лет трудится на благо IT-технологий в городе и регионе, компания «Первое маршрутное телевидение», которая информирует жителей о различных событиях и моментах, которые касаются МЧС, МВД и линии «Безопасного региона»», — рассказал глава Дубны Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Цифровая инфраструктура Дубны продолжает развиваться. В наукограде вовсю тестируют «умные опоры». Это фонарный столб, куда вмонтирована «тревожная кнопка» для связи с Единой диспетчерской службой города.

«Человек может сообщить о проблеме, о чрезвычайной ситуации, связаться со службой. В опору вмонтирован громкоговоритель, чтобы иметь обратную связь с заявителем, вмонтирован приемник Wi-Fi, может раздавать сеть, вмонтирована зарядка для гаджетов, скутеров. То есть пока ребенок на детской площадке, родитель может зарядить телефон, например», — сказал Евгений Кудинов, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Источник фото: телеканал «360»

Конференция «Цифровое пространство «Умных городов» — первая обучающая для муниципалитетов. На внедрение умных решений в регионе уже израсходовано более 100 миллионов рублей. Всего до конца года планируется потратить не менее двух миллиардов.