Внедрение инвестстандарта в Подмосковье получило свыше 90% положительных отзывов

Пилотные регионы, которые начали внедрять инвестиционный стандарт, успешно завершили работу. Это 12 субъектов России, среди которых республики Мордовия и Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Сахалинская, Тульская, Челябинская области, Подмосковье и Москва. Предприниматели оставили свыше 90% положительных отзывов.

По данным федеральной группы по созданию системы поддержки новых инвестиционных проектов, доля положительных отзывов почти во всех пилотных регионах превысила 90%. Замминистра экономического развития Мурат Керефов рассказал, что субъекты будут ежегодно подтверждать соответствие инвестстандарту. Это позволит выявлять лучшие практики работы с бизнесом.

«Сейчас субъектам необходимо усилить информирование предпринимательского сообщества об инструментах стандарта. Это особенно актуально для регионов, подтвердивших внедрение, так как они могут претендовать на получение дотации по инвествычетам, а значит, активнее использовать этот преференциальный механизм», — добавил Мурат Керефов.

Зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева напомнила, что Подмосковье стало одним из первых регионов, где внедрили все пять элементов инвестиционного стандарта.

«Большинство госуслуг бизнес в регионе может получить в электронном виде, также мы обновили Инвестиционный портал, который стал еще более полезным. Например, там можно подобрать землю под проект импортозамещения по льготной арендной ставке один рубль в год и сразу подать заявку на ее получение», — подчеркнула зампред.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик отметил важность работы регионов в динамике. Качественно оценить результаты можно только спустя время. Первые выводы о работе инвестстандарта, по его мнению, можно будет сделать уже в следующем году.

В 2022 году внедрение системы началось еще в 33 регионах страны. Эту работу будут учитывать при формировании национального инвестрейтинга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что получение субсидий и грантов для бизнеса Подмосковья должно быть прозрачным. Он поручил поручил использовать опыт, полученный на межрегиональном форуме по внедрению инвестстандарта, на практике и продолжать упрощать процедуры и получение услуг для бизнеса.