Уборщица из поселка Каринское Одинцовского округа Наталья Максимова обзавелась необычным хобби. Она рисует на стенах в жилых домах. Да так успешно, что подъезд, который она расписала, признали лучшим в муниципалитете. Теперь ее работу выдвинули на региональный конкурс.

От умелых рук Натальи не только полы блестят, но и весь подъезд оживает. Уборщица из поселка Каринское нашла себе интересное хобби. Она рисует пейзажи, но вместо мольберта у нее — стены подъезда. Год назад там произошел пожар, и вокруг было страшно смотреть. Теперь же подъезд как новый.

«Смотришь — пустые стены. Некрасивые. Я уже давно хотела все разукрасить», — поделилась Наталья Максимова.

Работы Натальи местных жителей очень радуют. По их словам, в подъезде теперь хорошо так же как дома.

«Дома-то не новые. Каким по 20, каким по 40 и 60 лет. А заходишь — настроение появляется и забываешь, что дом так долго стоит. Как будто в новый дом заходишь», — отметила местная жительница Светлана Пронина.

Живописи Наталья Максимова нигде не училась. Она с детства рисует сама, вдохновляется природой. А стены в подъездах раскрашивает в перерывах между работой на заводе и мытьем полов. Иногда даже ночью.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Натальи, живопись для нее — отдых. И в процессе расслабления она сначала разрисовала весь подъезд, а после победила с этой работой в муниципальном конкурсе. Ее подъезд стал лучшим в округе.

Теперь женщина собирается преобразить все дома в поселке и писать картины о родном селе. А еще она хочет научиться рисовать граффити.

Наталья раскрасила уже с десяток сельских домов. И теперь получает заказы даже от жителей соседних поселений. А ее работа борется за приз зрительских симпатий уже на областном конкурсе. Любой желающий может проголосовать за Наталью на портале «Добродел».