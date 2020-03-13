Подмосковный силач Сергей Агаджанян уже известен как Люберецкий богатырь. Он без труда сдвигает с места грузовики, эвакуаторы, теплоходы. Теперь поставил перед собой новую цель — сначала осилить перетягивание самолета, а затем и целой подлодки.

На пути к грандиозным мечтам мужчина трудится не покладая рук. Техники он перетянул уже на миллион килограммов. Все свободное время подмосковный силач проводит в спортивном зале.

К трюку с самолетом Сергей готовится уже полтора года. Воплотить мечту в жизнь планирует в апреле. К заключительной тренировке подошел особенно усердно. К грузовику MAN весом 40 тонн он прицепил автобус, а это еще плюс девять тонн.

С задачей житель Люберец справился и поставил новый для себя рекорд. Так, он осилил вес на 10 тонн больше, чем в последний раз, когда в сцепке с эвакуатором был легкий автобус.

А когда Сергей «возьмет» заветный снаряд в виде воздушного судна, он бросит себе новый вызов — перетянуть подводную лодку, но уже не в одиночку, а с самой сильной женщиной России Оксаной Кошелевой. Вместе они планируют установить новый рекорд.

Подробности — в сюжете «360».