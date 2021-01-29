Вместо молочной кухни родители в Подмосковье начнут получать выплаты

В Подмосковье изменилась форма обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Вместо предоставления молочной кухни в натуральном виде предоставляется ежемесячная выплата. Жители сами могут приобрести те необходимые продукты питания для ребенка или женщины, которые нужны. Размер ежемесячной компенсации на питание составляет беременным женщинам 400 рублей, кормящим матерям — одна тысяча рублей, детям от нуля до года — тысяча рублей, а детям от года до трех лет — 600 рублей», — рассказала она.

Министр отметила, что для получения выплаты можно подать заявление через региональный портал госуслуг либо прийти в МФЦ.

Кроме того, в 2021 году изменился порядок выплаты ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Сейчас прожиточный минимум составляет 13 509 рублей, а размер этой выплаты равен половине прожиточного минимума ребенка — 6344 рубля. Выплаты получают 116 тысяч детей в Московской области.