По статистике, большинство людей, которые употребляли наркотики, впервые попробовали их до 18 лет. Это очень опасно, ведь чем раньше человек впадет в зависимость от веществ, тем тяжелее потом будут последствия для его здоровья.

Об этом рассказал замначальника Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Александр Зайцев в интервью «360».

«В ходе пандемии проблема обострилась. Цифры подтверждают, прежде всего — цифры смертности. Росстат нам говорит о почти 60% смертности. Слава богу, эта тенденция Московской области не коснулась — у нас даже небольшое снижение», — отметил он.

Но Подмосковье все равно находится в числе регионов с высоким уровнем смертности от передозировок. В числе погибших ежегодно оказываются и дети — порядка 20–30 человек. Еще больше несовершеннолетних удается спасти.

Это проблема, которая касается любого возраста Александр Зайцев.

Замначальника ГУРБ по региону подчеркнул, что чаще всего люди в первый раз пробуют наркотики до совершеннолетия. Это показало последнее социологическое исследование: большинство людей, которые признались, что когда-либо употребляли наркотики, получили первую дозу в 16 лет. Были и те, кто попробовал в 14 лет.

Школьников убеждают попробовать наркотики, обещая кайфовые ощущения. Нередко первую дозу дают бесплатно, а также гарантируют, что бросить можно в любой момент, но это не так.

«Мы общаемся с коллегами из негосударственных реабилитационных центров, где находятся те пациенты, которые в тяжелом состоянии, как говорится. Большинство из них свою первую пробу совершили в 14 лет и раньше. Это говорит о том, что чем раньше ты начнешь, тем тяжелее потом последствия. Именно те, кто рано начал употреблять, они, как правило, и оказываются пациентами», — отметил он.