Вместо холстов — стены. Художник из Жуковского превратил обычный подъезд в произведение искусства
Стены подъезда художник запросто превращает в картины. Так, снаружи Павел изобразил одну из архитектурных достопримечательностей Жуковского — местный театр, а внутри — другую гордость города — авиацию.
«Здесь есть какой-то главный дирижер, это я, я кисточкой махаю по стене. И надо понимать людей, которые хотят, чтобы я что-то изобразил. И не расстраиваться, когда они просят делать ремонт получше», — делится Павел.
Павел Суслов — настоящая знаменитость в родном Жуковском, он известен своими оригинальными постройками из собственных же полотен. Это своего рода домики, где художник может жить в теплое время года. Ими он настолько гордится, что даже напечатал на свитшоте.
Авангард — супер, Малевич — бомба. Я последнее время много штук придумываю с черным квадратом и стрит-арт какой-тоПавел Сусловхудожник.
Молодому творцу пока продажей картин на жизнь не заработать, поэтому он охотно принял предложение расписать подъезд от местной управляющей компании.
За творчеством молодого художника следит и мэр города. Идею о том, чтобы раскрасить Жуковский, всячески поддерживает.
«В Москве вы видели, как дома разрисовывают. Почему бы в Жуковском не продолжить эту традицию, будем дальше благоустраивать подъезды», — отметил глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.
Павел решил укрепить свои позиции в живописи и вновь пошел учиться. В столице изучает современное искусство. Признания, уверен мастер, добивается тот, кто верен себе и любимому делу.