Подъезд одного из домов в Жуковском расписывает художник. На картинах от пола до потолка летят самолеты на фоне неба и облаков. Молодой живописец Павел Суслов творит с помощью тонкой кисти. На монументальную роспись ушло две недели, впереди еще одна — и арт будет готов. Картина украсит и фасад, где уже красуется городской пейзаж.

Стены подъезда художник запросто превращает в картины. Так, снаружи Павел изобразил одну из архитектурных достопримечательностей Жуковского — местный театр, а внутри — другую гордость города — авиацию.

«Здесь есть какой-то главный дирижер, это я, я кисточкой махаю по стене. И надо понимать людей, которые хотят, чтобы я что-то изобразил. И не расстраиваться, когда они просят делать ремонт получше», — делится Павел.

Источник фото: телеканал «360»

Павел Суслов — настоящая знаменитость в родном Жуковском, он известен своими оригинальными постройками из собственных же полотен. Это своего рода домики, где художник может жить в теплое время года. Ими он настолько гордится, что даже напечатал на свитшоте.

Авангард — супер, Малевич — бомба. Я последнее время много штук придумываю с черным квадратом и стрит-арт какой-то Павел Суслов художник.

Молодому творцу пока продажей картин на жизнь не заработать, поэтому он охотно принял предложение расписать подъезд от местной управляющей компании.

За творчеством молодого художника следит и мэр города. Идею о том, чтобы раскрасить Жуковский, всячески поддерживает.

«В Москве вы видели, как дома разрисовывают. Почему бы в Жуковском не продолжить эту традицию, будем дальше благоустраивать подъезды», — отметил глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

Павел решил укрепить свои позиции в живописи и вновь пошел учиться. В столице изучает современное искусство. Признания, уверен мастер, добивается тот, кто верен себе и любимому делу.