Подмосковье 11 июня 2023, 12:21 Благотворительный турнир по хоккею «Возрождение жизни» прошел в Мытищах Роман Яковлев

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Благотворительный турнир по хоккею «Возрождение жизни» прошел в ледовом дворце «Арена Мытищи». В мероприятии приняли участие представители Мытищ, Люберец, Ивантеевки и Королева, в фойе спорткомплекса организовали пункт сбора гуманитарной помощи.

В финале соревнований победу одержала местная команда «7.62», спортсмены обыграли соперников из Королева со счетом 4:1. Капитан победителей, вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин отметил главную цель турнира.

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«Сегодняшняя хоккейная битва имеет и благую цель — мы будем помогать людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Все собранные в ходе мероприятия средства и материальная помощь пойдут тем, кто очень сильно в них нуждается», — рассказал он.

Участники мероприятия и зрители собрали значительное количество средств, которые будут направлены на закупку медоборудования и лекарств для российских солдат в зону СВО. Также материальную помощь передадут жителям Запорожской, Херсонской и Белгородской областей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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