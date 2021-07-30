«Вместе болеем и гордимся!» Воробьев поздравил олимпийцев Рылова и Бацарашкину с золотом Олимпиады

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил пловца Евгения Рылова со второй золотой медалью, которую спортсмен из Подмосковья завоевал на Олимпийских играх в Токио. Также поздравления он направил стрелку Виталине Бацарашкиной. Глава региона пообещал, что после завершения Игр обязательно встретится с подмосковными спортсменами.

«У подмосковного пловца Евгения Рылова и стрелка Виталины Бацарашкиной — по второму золоту на Олимпиаде! Уже 10 золотых медалей у нашей сборной! Все вместе болеем и гордимся! Вчера разговаривал с тренером Евгения, она не сомневалась в его победе! После Олимпиады обязательно встречусь со всеми спортсменами из Подмосковья», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья накануне в ходе прямой линии в эфире «360» пообщался с тренером подмосковного пловца Гульнарой Раманадзе. Воробьев поблагодарил ее за то, что она подготовила олимпийского чемпиона. Наставница выразила уверенность, что второе золото неизбежно. Губернатор сказал, что Рылова уже можно назвать героем.

Сам Рылов после завоевания второго золота заявил, что не считает себя лучшим пловцом в мире, так как ему не удалось побить мировой рекорд.

Рылов 30 июля первым пришел к финишу на дистанции 200 метров на спине. Ранее Рылов уже взял золото в стометровке.