Подмосковье 17 августа 2023, 16:13 Вмешательство бизнес-омбудсмена Подмосковья помогло предпринимателям возбудить уголовные дела по мошенничеству Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог двум ИП возбудить уголовное дело по факту мошенничества против обманувшей их фирмы. Бизнесмены заключили несколько договоров на поставку товара и выполнили свои обязательства, но деньги за продукцию так и не получили.

После неудачных попыток связаться с недобросовестным заказчиком предприниматели обратились с заявлениями в полицию. Однако правоохранители отказались возбуждать дела.

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Обращения обманутых поставщиков бизнес-омбудсмен рассмотрел на совместном приеме с первым заместителем прокурора Московской области Андреем Ганцевым. Участники встречи приняли решение взять вопрос под личный контроль.

После проведенной проверки в отношении ответственного за противоправные действия генерального директора ООО возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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