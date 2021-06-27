«Влюбился в деревья»: нидерландец переехал в Подмосковье ради дела всей жизни

Нидерландский технолог Кейс ван Омерен переехал из родной страны в Подмосковье, чтобы заниматься любимым делом — выращивать деревья. Свою работу в «Питомнике Савватеевых» в Шаховской он назвал настоящим подарком судьбы.

Любовь к деревьям у Кейса ван Омерена была настолько велика, что он бросил школу и стал заниматься питомниководством еще в юности.

«Когда я начал работать, мне было 14. После двух дней в питомнике я влюбился в деревья, хотел знать все о питомниководстве, и я задавал начальнику кучу вопросов. Я был очень счастлив», — рассказал он в беседе с «360».

В родной стране за 30 лет работы специалист стал одним из лучших в своем деле. Но в 2012 году он решил переехать в Московскую область. Все ради «Питомника Савватеевых».

Под руководством нидерландца здесь выращивают тысячи кустарников и деревьев разных сортов. Для него это целое искусство. Владелица питомника Ирина Савватеева призналась, что в России таких мастеров просто нет. Поэтому она буквально переманила Кейса из Нидерландов.

«Мы все время экспериментируем с какими-то новыми формами. Выращиваем стриженные на шар березы. Деревьев у нас, если считать и виды и сорта, я думаю, что триста будет, ну то есть не одна сотня», — отметила она.

Каждому из них специалист уделяет особое внимание. А чтобы находить общий язык с коллегами, он стал делать рисунки. Сейчас из них можно составить целую книгу. Сотрудники питомника пользуются ими как учебником.