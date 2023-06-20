Подмосковье 20 июня 2023, 13:28 Влияние благоустройства на экономику и туризм обсудили с экспертами в Одинцове Министерство благоустройства Московской области

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Экспертный совет по вопросам благоустройства городской среды состоялся в парке Малевича в Одинцове 19 июня. Мероприятие посетили специалисты в области бренд-урбанизма, градостроительства, сохранения культурного наследия и другие.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, участники круглого стола обсудили вопросы влияния преображения общественных пространств на экономику, демографию и здоровье граждан. Также эксперты оценили уровень вовлечения жителей в процессы благоустройства.

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«Для нас это очень важный момент — все наши проекты проходят этап общественных слушаний и обсуждения с местными жителями. Если люди принимают то, что мы делаем, пользуются нашими благоустроенными пространствами, значит мы работали не зря», — отметил глава ведомства.

Каждую тему совета детально разобрали профильные эксперты. Специалисты выступили с докладами и предложениям по оптимизации вопросов, которые стояли на повестке дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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