Подмосковье 14 февраля 2023, 09:44 Власти Серпухова проведут коммуникации к домам многодетных семей в Протвине

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Большой Серпухов проведет коммуникации к участкам многодетных семей в Протвине. До объединения муниципалитет должен был делать это своими силами.

Семьи получили недвижимость по закону о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области. Электричество, газ и воду они получат силами Большого Серпухова после объединения муниципалитетов.

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С начала действия закона землю в Протвине получили около 145 многодетных семей. Это половина от их общего числа. Из-за дефицита земли администрация округа закупала для них участки в Серпухове — в деревнях Шатово, Терехунь, Гавшино и Калугино.

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