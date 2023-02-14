14 февраля 2023, 09:44
Власти Серпухова проведут коммуникации к домам многодетных семей в Протвине
Большой Серпухов проведет коммуникации к участкам многодетных семей в Протвине. До объединения муниципалитет должен был делать это своими силами.
Семьи получили недвижимость по закону о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области. Электричество, газ и воду они получат силами Большого Серпухова после объединения муниципалитетов.
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С начала действия закона землю в Протвине получили около 145 многодетных семей. Это половина от их общего числа. Из-за дефицита земли администрация округа закупала для них участки в Серпухове — в деревнях Шатово, Терехунь, Гавшино и Калугино.
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Серпухов
Протвино
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