Власти Реутова планируют профилизировать ежегодно по одной школе

Власти наукограда Реутова намерены делать специализированной ежегодно по одной школе, в городе уже работают инженерные классы в лицее и медицинские — в школе № 6. Об этом сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Вместе с родителями учеников школы № 3 мы обсудили вопрос о профилизации. Родители высказались в пользу технической направленности и IT-сферы, теперь мы будем с директором школы и начальником управления образования обсуждать дальше, как это реализовать», — сказал Каторов.

Глава Реутова напомнил, что в последнее время каждый год какая-то одна школа в рамках программ развития города как наукограда приобретает профилизацию обучения и оснащается новым оборудованием. Эта традиция, по его словам, будет продолжена.

«Так мы сделали с лицеем, где два года назад у нас открылись инженерные классы, так мы сделали в прошлом году с шестой школой, где созданы условия для профильного изучения химии и биологии. В этом году на базе школы № 4 тоже будем проводить определенную профилизацию, а третью школу готовим к таким же планам на следующий год», — уточнил глава округа.

Каторов напомнил, что помимо открытия профильных классов, реутовские власти активно заключают соглашения с профильными вузами. В случае с лицеем — это МГТУ имени Н. Э. Баумана, для школы № 6 — Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, прорабатываются варианты сотрудничества школ с другими ведущими вузами Москвы и России.