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    27 сентября 2021, 19:31

    Власти рассказали о состоянии спасенных из дома в Ногинске животных

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Сегодня в Ногинске, в доме, поврежденном от взрыва бытового газа, провели мероприятия по спасению заблокированных домашних животных. Всех их осмотрели ветеринары, состояние зверей удовлетворительное, сообщил глава Минсельхоза Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Власти рассказали о состоянии спасенных из дома в Ногинске животных

    «Ветеринарные врачи государственных ветеринарных станций Богородского округа и г. о. Электросталь находятся постоянно на дежурстве в районе дома, пострадавшего от взрыва бытового газа в Ногинске. Спасенные животные — две кошки, котенок, собака и попугай — осмотрены ветспециалистами. Их состояние удовлетворительное. Пострадавшим животным оказана бесплатная необходимая помощь», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

    Власти рассказали о состоянии спасенных из дома в Ногинске животных | Изображение 1

    По состоянию на вечер 26 сентября в доме, предположительно, оставалось еще три кошки. Установлено две ловушки для поимки животных, добавил министр. Общество волонтеров Богородского округа взяло передачу питомцев хозяевам под свой контроль.

    Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел 8 сентября. Семь человек погибли, еще 20 получили различные травмы.