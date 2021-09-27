Власти рассказали о состоянии спасенных из дома в Ногинске животных

Сегодня в Ногинске, в доме, поврежденном от взрыва бытового газа, провели мероприятия по спасению заблокированных домашних животных. Всех их осмотрели ветеринары, состояние зверей удовлетворительное, сообщил глава Минсельхоза Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Ветеринарные врачи государственных ветеринарных станций Богородского округа и г. о. Электросталь находятся постоянно на дежурстве в районе дома, пострадавшего от взрыва бытового газа в Ногинске. Спасенные животные — две кошки, котенок, собака и попугай — осмотрены ветспециалистами. Их состояние удовлетворительное. Пострадавшим животным оказана бесплатная необходимая помощь», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По состоянию на вечер 26 сентября в доме, предположительно, оставалось еще три кошки. Установлено две ловушки для поимки животных, добавил министр. Общество волонтеров Богородского округа взяло передачу питомцев хозяевам под свой контроль.

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел 8 сентября. Семь человек погибли, еще 20 получили различные травмы.