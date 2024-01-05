Подмосковье 05 января 2024, 15:47 Власти Подольска назвали время запуска теплотрассы после аварии Глава Подольска Артамонов: работу котельной ЗАО «КСПЗ» запустят в 21:00 5 января РИА «Новости»

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Коммунальные службы в Подольске запустят работу котельной ЗАО «КСПЗ» в 21:00 в пятницу, 5 января. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

По его словам, специалисты в настоящее время продолжают работать над вновь выявленными техническими неполадками.

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«Готовим к работе дополнительный котел. До полного подключения жилфонда держу ситуацию под личным контролем», — написал Артамонов.

Утром 5 января глава Подольска сообщал, что аварийные службы полностью закончили работу по ремонту на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». Он отмечал, что УК «Подольск» организовала специальные бригады по развоздушиванию системы. Оставшимся без тепла жителям районов округа произведут перерасчет по коммунальным платежам.

Об аварии на теплотрассе котельной ЗАО «КСПЗ» в микрорайоне Климовск в Подольске стало известно вечером в среду, 3 января. В связи с этим подачу тепла и горячей воды временно приостановили.