Власти Подмосковья запустили Telegram-канал о программе капремонта

Министерство ЖКХ Подмосковья запустило Теlеgrаm-канал о программе капитального ремонта. С помощью него жители смогут легко найти ответы на все интересующие вопросы по любым видам работ и проконсультироваться со специалистами.

В Теlеgrаm-канале удобная навигация. Сформированы постоянные рубрики, благодаря которым людям будет проще ориентироваться в разных вопросах капремонта.

«Нажав на хештег с названием рубрики, можно получить подборку всех материалов, размещенных по данной тематике, также получить необходимую консультацию от компетентных сотрудников», — рассказал глава МинЖКХ Сергей Воскресенский.

Рубрика #ВидыРаботКапремонта поможет разобраться в разных нюансах капремонта и отдельных видах работ. По хештегу #ПеременывПодмосковье можно посмотреть видеоролики о том, как меняются города области. #БылоСтало — рейтинг лучших работ в рамках капремонта, по мнению подписчиков. Образовательная рубрика #КапитальныйТест позволит каждому проверить свои знания.

Информация о всех нововведениях доступна по хештегу #ВажноЗнать. А посмотреть серию телесюжетов о капремонте в многоквартирных домах можно по метке #МногоквартирныйВопрос.

Канал можно найти в приложении Telegram по названию «Фонд капитального ремонта Московской области» или по прямой ссылке.