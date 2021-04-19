Власти Подмосковья выделят 14 млрд рублей на ремонт региональных и муниципальных дорог

Власти Подмосковья выделят 14 миллиардов рублей на ремонт дорог. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев во время совещания с зампредами.

«Начну с того, что хочу сказать о большой программе ремонта региональных и муниципальных дорог. Мы 14 миллиардов рублей выделяем в этом году. Почти восемь — это муниципальные дороги, которые касаются большого количества жителей. Любые дороги — и федеральные, и региональные, и муниципальные. Очевидно, что интенсивность очень высокая. Они все востребованы», — рассказал губернатор.

Воробьев отметил, что задача властей — содержать дороги в надлежащем состоянии. По его словам, большой объем работ пройдет в Подольске, Раменском, Домодедове, Серпухове, Истре, Одинцове, Звенигороде.

«Пожалуй, нет города, в котором бы мы не приступили к организации этих работ. Для нас здесь ключевое, чтобы, когда выделяются ресурсы, все работы шли планово, по графику, качественно. И система контроля позволяет это делать», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что контроль заключается в том, что на каждый отремонтированный участок предоставляется фотоотчет, который служит подтверждением качества проведения работ. Также есть экспертиза, которую делает уполномоченная компания.

«Вторая большая работа — тротуары. Мы продолжаем нашу программу. И там, где есть запросы, где прошло голосование. Кстати, и по дорогам до 31 мая у нас будет большая процедура голосования на „Доброделе“. И самые востребованные дороги, о которых напишут и скажут нам жители, будут отремонтированы», — сказал губернатор.