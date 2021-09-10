Власти Подмосковья введут новые меры поддержки экспорта

В Московской области вводятся две новых меры поддержки для экспортеров. Первая — компенсация затрат на логистику, вторая — на сертификацию продукции. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«При экспорте продукции подмосковные предприятия смогут компенсировать до 80% расходов на транспортно-логистические услуги. Лимит финансирования на одного субъекта составит не более пяти миллионов рублей в год и не более 10% от стоимости экспортируемой продукции», — рассказала Зиновьева.

Она отметила, что вторая мера поддержки касается расходов на сертификацию производства и продукции в соответствии с требованиями иностранных потребителей. Предприятия МСП смогут компенсировать до 80% таких затрат, остальные субъекты предпринимательства — до 50%.

Обе услуги по возмещению экспортных затрат можно получить в Фонде поддержки ВЭД Московской области. Подробности об условиях и о том, как оставить заявки можно узнать по телефону: 8 495 150 39 41. Также можно отправить письмо по электронной почте: info@exportmo.ru.