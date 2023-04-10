Подмосковье 10 апреля 2023, 13:18 План работ на Месяц чистоты и благоустройства составили в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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На Месяц благоустройства в Подмосковье составили четкий план, где для каждой недели определили конкретные показатели по основным видам работ, рассказала руководитель Главного управления содержания территорий региона Светлана Аипова. На второй неделе апреля в области должны завершить прометание всех территорий, промывку, отмыть половину контейнерных площадок и на треть выполнить прогребание газонов.

«По завершении месяца все территории должны быть сданы по чек-листу, чтобы мы были убеждены, что никакой элемент мы не забыли привести в надлежащий вид», — пояснила Аипова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона.

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Она обратила внимание, что впереди предстоит покраска и ремонт ограждений. Еще одной актуальной темой является мусор, в особенности на газонах, добавила руководитель ГУСТ.

«Еще не все газоны вытаяли после зимы, где-то еще сыровато, но это тот вопрос, на который стоит обратить пристальное внимание», — подчеркнула Аипова.

По ее словам, в целом за месяц чистоты и благоустройства нужно будет выполнить восемь видов работ — это уборка мусора и смета, механизированное промывание, прогребание газонов, мойка контейнерных площадок, ремонт лавок и урн, ремонт детских площадок и опиловка деревьев.

«С зимы готовили инвентарь, лакокрасочные материалы, песок и запасные элементы для детских площадок. Несмотря на заблаговременную подготовку, восьми округам не удалось обеспечить необходимый запас. Это Богородский городской округ, Волоколамск, Дзержинский, Дмитров, Ленинский, Раменский, Солнечногорск и Фрязино», — перечислила она.

Аипова добавила, что для проверки эффективности техники необходимо понимать, заходит ли техника в правильные маршруты. Приоритетной задачей было не только переоборудование техники, но и составление новых актуализированных маршрутов для летнего периода, уточнила руководитель ГУСТ.