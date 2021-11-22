Власти Подмосковья разъяснили, как будут досрочно расселять аварийное жилье

Власти Подмосковья предложили жителям аварийного жилья два варианта для получения новой квартиры. Одним из них является сертификат. Он дает право приобрести недвижимость в короткие сроки за счет государства. Об этом заявил глава Минстроя Московской области Владимир Локтев.

По его словам, на сегодняшний день на территории Московской области в аварийных домах проживают 25,3 тысячи человек, общий аварийный фонд — 629,5 тысячи квадратных метров.

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда» необходимо расселить 15,1 тысячи человек.

Глава Минстроя рассказал о том, как эту программу намерены реализовать досрочно. Во-первых, будут введен сертификат. Этот документ позволит жителю региона оплатит покупку жилья за счет государства. Кроме того, муниципалитеты за свой счет построят жилье для людей, которых нужно переселить из аварийных домов.

«Для получения сертификата нужно, чтобы дом был признан аварийным до 1 января 2017 года и право собственности приобретено до признания дома аварийным. Есть одно исключение — наследство», — подчеркнул Локтев.

Он добавил, что до момента переселения в новое жилье семья должна проживать в своей квартире. Выбор новой нужно сделать до 1 мая 2022 года. Купить жилье можно будет на территории любого городского округа в Московской области.

Те, кто не хотят использовать сертификат, будут ждать квартиры около двух лет — до декабря 2023 года. Локтев также сообщил, что в Тучково закончилось строительство двух домов, 264 человека готовы переехать 98 готовых квартир.