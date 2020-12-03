Власти Подмосковья рассказали, полагаются ли выплаты работающим неофициально
«Человек может прийти написать заявление, но размер пособия ему назначат только минимальный. Это только 1,5 тысячи рублей и на три месяца. Это тоже один из факторов, стимулирует жителей работать легально. Каждый должен думать, что могут насупить вот такие моменты, когда человек мог бы получать максимальное пособие, а получит только минимальное», — объяснила министр.
Глава министерства напомнила, что еще существует выплата на детей от трех до семи лет. Она назначается семьям с детьми, где среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.
«Размер выплаты достаточно значительный — половина прожиточного минимума на ребенка. За последний месяц выплата осуществляется за счет федерального бюджета и из средств Московской области. Количество граждан, которые обратились за этой выплатой на территории Московской области составляет порядка 100 тысяч человек», — рассказала она.
Как выяснилось, правительство рассчитывало выплатить пособие на 37 тысяч детей, но вышло на 100 тысяч. Количество получателей выросло примерно в три раза. В результате были выделены дополнительные средства за счет средств федерального бюджета и бюджета области.
«Поэтому выплата за последний месяц была произведена 30 ноября. Порядок мы не нарушили. В соответствии с порядком выплата может быть перечислена в течение всего календарного месяца. Возможно, жители ее получат в начале декабря», — заключила Фаевская.