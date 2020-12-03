Власти Подмосковья рассказали, полагаются ли выплаты работающим неофициально

Жители Подмосковья, неофициально работающие и состоящие на учете по безработице, могут получить выплаты, но минимальные. Об этом рассказала министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская.

«Человек может прийти написать заявление, но размер пособия ему назначат только минимальный. Это только 1,5 тысячи рублей и на три месяца. Это тоже один из факторов, стимулирует жителей работать легально. Каждый должен думать, что могут насупить вот такие моменты, когда человек мог бы получать максимальное пособие, а получит только минимальное», — объяснила министр.

Глава министерства напомнила, что еще существует выплата на детей от трех до семи лет. Она назначается семьям с детьми, где среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.

«Размер выплаты достаточно значительный — половина прожиточного минимума на ребенка. За последний месяц выплата осуществляется за счет федерального бюджета и из средств Московской области. Количество граждан, которые обратились за этой выплатой на территории Московской области составляет порядка 100 тысяч человек», — рассказала она.

Как выяснилось, правительство рассчитывало выплатить пособие на 37 тысяч детей, но вышло на 100 тысяч. Количество получателей выросло примерно в три раза. В результате были выделены дополнительные средства за счет средств федерального бюджета и бюджета области.

«Поэтому выплата за последний месяц была произведена 30 ноября. Порядок мы не нарушили. В соответствии с порядком выплата может быть перечислена в течение всего календарного месяца. Возможно, жители ее получат в начале декабря», — заключила Фаевская.