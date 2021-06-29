Власти Подмосковья рассказали, нужны ли QR-коды на детских площадках

В Московской области ввели дополнительные меры для предотвращения рисков распространения коронавирусной инфекции. Постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Без специального QR-кода запрещается посещение спортивных, развлекательных, культурных и других мероприятий. В рестораны и бары с 23:00 до 06:00 также не будут пускать без QR-кода. На детских игровых площадках QR-код не потребуется. А вот на спортивных площадках его нужно будет предъявить.

Массовые мероприятия в Подмосковье можно будет посещать при наличии QR-кода. Исключение составляют случаи, при которых между зрителями соблюдается дистанция 1,5 метра, а количество посетителей не превышает 50 человек. Такие же требования вводятся для мероприятий на открытом воздухе, но с ограничением в 500 человек.

Заселять в гостиницы более чем на трое суток запрещается, если у человека отсутствует отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее чем за три дня, либо сертификат о вакцинации или специальный QR-код или справка о перенесенном заболевании.