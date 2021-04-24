Власти Подмосковья проверят имущественные комплексы

В Московской области до конца года обследуют 57 имущественных комплексов для их последующего вовлечения в хозяйственный оборот. Об этом сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В Московской области проинспектируют 340 зданий и строений казны, а также более 40 земельных участков общей площадью свыше 165 гектаров. Проверки пройдут в 29 городских округах, а также на территории Москвы.

«Инспекторы проверят состояние 339 объектов капитального строительства площадью почти 158 тысяч квадратных метров и 42 земельных участка площадью 165,3 гектара», — сообщила Адигамова.

Проверки начнут в мае. В Орехово-Зуевском городском округе осмотрят пять имущественных комплексов, по четыре комплекса — в Москве и в Серпухове, по три — в Солнечногорске, Коломенском, Пушкинском и Шатуре, по два — в Клину, Ступине, Дубне, Луховицах, Раменском, Балашихе, Дмитровском, Люберцах и Зарайске. Проверки также пройдут в Одинцовском, Домодедове, Жуковском, Сергиево-Посадском, Долгопрудном, Королеве, Ленинском, Егорьевске, Богородском, Фрязине, Волоколамске и Лотошине.

Проверка объектов, которые находятся в собственности Подмосковья, станет этапом подготовки недвижимости к использованию в хозяйственно-экономической деятельности. После проверки будет принято решение, какие из объектов можно предложить бизнесу, а какие использовать для размещения госучреждений, объяснил зампред правительства Московской области Андрей Разин.

Жителям Подмосковья ранее рассказали, как регистрировать садовые дома по «дачной амнистии».