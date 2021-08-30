Власти Подмосковья проследят за своевременной оплатой контрактов при работе с бизнесом

В Подмосковье проанализируют ситуацию и сделают так, чтобы бизнес вовремя получал деньги из бюджета за исполненные контракты. Об этом сказал губернатор Андрей Воробьев на заседании с областным правительством.

«Вы знаете, что президент по итогам экономического форума в Петербурге дал поручение сократить оплаты по госконтрактам с 30 до 15 дней после приемки, а в отношении малого бизнеса — до семи дней», — отметил Андрей Воробьев.

Это касается также и муниципальных контрактов. Московская область — это традиционно один из крупнейших заказчиков, подчеркнул губернатор. По его словам, в регионе реализуется большое количество проектов, чтобы обеспечивать перемены в Подмосковье.

«Прошу экономический блок, контрольно-счетную палату внимательно проанализировать все действующие требования и условия предоставления бюджетных средств, чтобы бизнес получал деньги вовремя за добросовестно исполненные контракты», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор также провел совещание с правоохранительным блоком. Андрей Воробьев поручил усилить безопасность 1 сентября и на выборах в Подмосковье.