Власти Подмосковья придут в Clubhouse, чтобы быть ближе к жителям. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью Сергею Минаеву на «360».

Глава региона не сомневается, что правительство области скоро освоит новую социальную сеть.

«Мы [Clubhouse] тоже освоим, мы там будем, я в этом не сомневаюсь. Потому что мы должны быть в потоке. И наша цель — получить самое дорогое, что может быть, — доверие людей. Если ты получаешь доверие, значит, они видят, что ты обеспечиваешь перемены. По крайней мере, вот мой ход мысли», — отметил Андрей Воробьев.

Социальная сеть начала пользоваться большой популярностью в начале 2021 года, несмотря на то, что появилась еще в марте 2020-го. По-настоящему известным Clubhouse стал после того, как в нем зарегистрировался Илон Маск.

Зарегистрироваться в социальной сети можно только с помощью приглашения — его может выслать уже приглашенный ранее участник. Общаться друг с другом можно только в голосовых чатах, написать собеседнику или увидеть его не получится.

Представители подмосковного правительства уже общались с людьми в Clubhouse. Тогда беседу посвятили инвестициям — предприниматели узнали, как регион помогает новым бизнесменам.