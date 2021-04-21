Услуги комфортные и доступные. Подмосковье объяснит жителям, как пользоваться «цифрой»

Власти Подмосковья поставили перед собой задачу донести до всех местных жителей, как пользоваться цифровыми госуслугами. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Как сказал президент, 24/7 ты можешь через свой личный кабинет получать услуги. Мы об этом много говорим — запись в школы, к врачу, школьный дневник или получения пособий. Ты можешь все это делать, не выходя из дома. Наша задача — всю эту цифру продвинуть и позаботиться о тех, кто еще не умеет пользоваться смартфонами, девайсами, компьютером», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что чем больше людей освоят технологии, тем больше появиться больше свободного времени. Потому что не надо будет ходить в МФЦ.

«Чем больше людей освоят эту технику, тем больше освободится времени и не нужно будет ходить в МФЦ или другие окна обращаться. Есть одно окно — и эти услуги должны быть максимально комфортными и доступными. Президент нам ставит такую задачу», — заявил глава региона.

В конце марта в Московской области открыли еще один новый цифровой МФЦ в рамках пилотного проекта Минэкономразвития. Смарт-центр появился в Егорьевске. Местные жители получили доступ к 600 различным услугам в электронном виде: от оформления социальной карты и охотничьего билета до выдачи архивных справок и выписок. Этот центр стал 367-м смарт-офисом в Подмосковье.

Цифровые МФЦ Московской области — это смарт-центры, в которых электронные госуслуги можно получить за несколько кликов. Их открывают на базе существующих МФЦ и ТОСП или в отдельных зданиях.