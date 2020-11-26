Власти Подмосковья помогут с жильем семье девочки, которая призывала людей носить маски

В социальных сетях и СМИ появилась фотография школьницы из Мытищ в маске с надписью, которой она призвала всех окружающих не игнорировать средства защиты. «Наденьте маску, и моя мама-врач быстрее придет домой», — написала девочка. Ее мама воспитывает четырех детей — сейчас все они живут в квартире, которую им предоставил город. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360» рассказал, что семье помогут получить собственное жилье.

Маша — дочь инфекциониста-пульмонолога из Городской клинической больницы Мытищ Екатерины Морозовой. Женщина одна воспитывает четверых детей и работает в красной зоне больницы.

«Мама работает и только несколько раз в неделю возвращается. Хочется, чтобы мама была дома», — рассказала Маша Андрею Воробьеву.



Губернатор отметил, что во многих городских округах сложилась такая ситуация, что дети врачей остаются дома, пока их родители работают с пациентами.

«Спасибо вам за неравнодушное отношение, Мария», — сказал он. В беседе с мамой девочки Андрей Воробьев поблагодарил ее за то, что воспитала такую сознательную дочь.

«Я хотел вам слова благодарности сказать. Есть какие-то к нам вопросы? Может, можем чем-то помочь?» — спросил он.

Екатерина Морозова рассказала, что в этом году она получила от администрации городского округа жилье в социальный наем на 11 месяцев. Но сейчас хотела бы перевести его в собственность. Срок подходит к концу, и она переживает, что может остаться без крыши над головой.

«Обязательно поспособствуем. Хочу дать поручение главе Мытищ. Я дал распоряжение, чтобы вы больше не беспокоились со своими детьми за место проживания. Я думаю, у нас все получится, и у вас будет своя квартира. Спасибо за вашу работу и за ваш труд», — пообещал губернатор.

Маски в Подмосковье

В Подмосковье действует обязательный масочный режим. Средство индивидуальной защиты нужно надевать в транспорте, на остановках, при входе в помещения, где есть большое скопление людей. Этот способ позволяет не только не заразиться самому, но и не стать распространителем в случае, когда коронавирусная инфекция протекает без симптомов.

Стоимость масок в Московской области очень низкая. В аптеках и магазинах их можно купить за пять рублей. Это стало возможным после того, как в регионе запустили собственные производства индивидуальных средств защиты. Сегодня 16 предприятий в Московской области за сутки производят до 4,2 миллиона масок.

Небольшие организации запустили собственные производства при поддержке правительства Московской области, которое выделило субсидии. Дефицита масок нет. Запасы постоянно пополняются. В среднем жители Подмосковья покупают до 35 тысяч масок в день. На сегодня это самое эффективное средство защиты для того, чтобы не заразиться, и альтернатива введению полного карантина.