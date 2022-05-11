Власти Подмосковья помогли большой семье из Донбасса с документами

Разрешительные документы для пребывания на территории Подмосковья подготовили семье из 11 человек из Донбасса. Они живут у знакомых в Солнечногорском городском округе и ранее попросили помочь губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор заявил на совещании с правительством Подмосковья, что регион выстраивает новый стандарт оказания помощи и по получению гражданства, и разрешению временного проживания.

Все это у нас происходит в Одинцове. Центр начал работать, но есть нюансы, как всегда. До сих пор на этом рынке были разного рода посредники, которые встают на пути оформления документов с целью получить материальное вознаграждение. Наша задача — сделать так, чтобы каждый из 20 тысяч человек, которые приехали, особенно из ДНР и ЛНР, четко знал алгоритм. Чтобы им не дурили голову, а наоборот, оказывали максимальную помощь Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Он напомнил, что навестил на прошлой неделе семью беженцев в Солнечногорском городском округе и они рассказали о проблемах с оформлением документов.

Источник фото: телеканал «360»

В среду, 11 мая, директор ГБУ «„Единый миграционный центр“ Московской области» Татьяна Куприна рассказала губернатору, что вопрос решен.

«По вопросу обращения 11 беженцев, которые подали свои заявления, — я связалась с МВД Московской области, мне сказали, что сегодня документы все подготовлены, они должны быть сегодня подписаны заместителем начальника управления и будут привезены иностранным гражданам, вручены лично», — сказала Куприна.

По ее словам, сейчас на территории Московской области находятся порядка 29 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР. Это то количество иностранных граждан, которые прибыли, зарегистрировались и встали на учет.

«Из них с 18 февраля 2022 прибыли порядка 13 тысяч иностранных граждан с Украины, Донецкой и Луганской областей. Часть этих иностранных граждан сегодня находятся в пунктах временного размещения», — добавила Куприна.

Из них 967 иностранных граждан приехали в Единый миграционный центр организованными группами. Им проводили консультации, помогали собирать документы для получения разрешения на пребывание в Подмосковье.

«И таким образом к нам обратились 412 беженцев из пунктов временного размещения, 299 иностранных граждан подали документы на временное проживание, 112 подали документы на временное убежище и один иностранный гражданин подал документы на гражданство», — резюмировала директор Единого миграционного центра в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

Она сообщила, что множество беженцев из ЛНР, ДНР, с Украины живут не в пунктах временного проживания, а у родных и близких в Московской области.

«Сегодня фиксируем увеличение ряда обращений таких иностранных граждан в общественную приемную центра. И основной вопрос, который звучит от этих иностранных граждан: что нам делать, с чего начать, мы прошли тяжелый путь, нам необходимо отправить детей в школу, нужно работать. Соответственно, мы в центре для таких граждан организовали отдельную горячую линию», — отметила директор ГБУ «„Единый миграционный центр“ Московской области».

Для консультации по вопросам оформления документов надо позвонить по телефону. Приезжим дадут рекомендации бесплатно. Также они могут задать вопросы по темам трудового, гражданского законодательства.