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    07 октября 2020, 11:47

    Власти Подмосковья подготовили более 8 тысяч коек для больных COVID-19

    Анастасия Калинина

    В Московской области развернули более восьми тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Из них три тысячи пока остаются свободными.
    Власти Подмосковья подготовили более 8 тысяч коек для больных COVID-19

    «В настоящее время в Московской области развернуто 8400 коек для пациентов с COVID-19. Из них около трех тысяч свободны», — говорится в сообщении.

    Информация об этом появилась на сайте пресс-службы Московской областной думы. В ведомстве также отметили, что всего на борьбу с коронавирусом в регионе дополнительно выделили 19 миллиардов рублей. Эти средства как раз пошли на организацию коек пациентам, работу лабораторий, лекарства и питание медперсонала.

    Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в парке «Патриот» снова откроют госпиталь для лечения больных COVID-19. Пока туда будут привозить пациентов из Московской области.

    Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, кому можно не бояться заражения коронавирусом. Речь идет о переболевших ОРВИ, какое-то время у этих людей сохраняется иммунитет к новой инфекции. Также могут не волноваться обладатели перекрестного иммунитета.

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