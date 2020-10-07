Власти Подмосковья подготовили более 8 тысяч коек для больных COVID-19

В Московской области развернули более восьми тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Из них три тысячи пока остаются свободными.

«В настоящее время в Московской области развернуто 8400 коек для пациентов с COVID-19. Из них около трех тысяч свободны», — говорится в сообщении.

Информация об этом появилась на сайте пресс-службы Московской областной думы. В ведомстве также отметили, что всего на борьбу с коронавирусом в регионе дополнительно выделили 19 миллиардов рублей. Эти средства как раз пошли на организацию коек пациентам, работу лабораторий, лекарства и питание медперсонала.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в парке «Патриот» снова откроют госпиталь для лечения больных COVID-19. Пока туда будут привозить пациентов из Московской области.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, кому можно не бояться заражения коронавирусом. Речь идет о переболевших ОРВИ, какое-то время у этих людей сохраняется иммунитет к новой инфекции. Также могут не волноваться обладатели перекрестного иммунитета.