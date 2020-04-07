Забота о каждом бизнесмене. Власти Подмосковья ответят на вопросы предпринимателей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов и тем, кто курирует отдельные отрасли, поддержать бизнес и отвечать на все вопросы предпринимателей.

«В Московской области нет запрета на работу фабрик, предприятий. Вместе с тем у кого-то возникают вопросы, у каких-то компаний, может быть, руководителей. Прошу глав и отраслевиков уделять внимание и отвечать на интересующие вопросы. Каждый бизнесмен должен почувствовать внимание и заботу региональной и муниципальной власти», — объявил Воробьев на заседании подмосковного правительства.

В Московской области с 29 марта введен режим изоляции. Это значит, что жители не должны покидать свои дома без особой необходимости. Среди причин выйти на улицу — поход в магазин, выгул собаки или работа.

Предприятиям Московской области разрешили продолжать работать, но при соблюдении строгих правил. Сотрудников нужно обеспечить масками, средствами дезинфекции. Между работниками должна соблюдаться дистанция. Кроме того, каждая компания должна издать приказы со списком сотрудников, переведенных на удаленную работу, и тех, кто продолжит ходить на фабрики.