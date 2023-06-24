Подмосковье 24 июня 2023, 17:25 Власти Подмосковья объявили о достаточном запасе товаров Зампред Филимонов заявил о достаточном запасе товаров в Московской области РИА «Новости»

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Объемы запасов продовольствия и товаров первой необходимости в торговых сетях, распределительных центрах и рынках Подмосковья достаточны для обеспечения населения. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что все склады и торговые точки продолжают свою работу в обычном режиме. За наличием товаров в режиме реального времени следит региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

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«Товарных запасов достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым. Мы просим жителей сохранять спокойствие, о любых изменениях мы будем сообщать оперативно. Самое главное сейчас — поддержка друг друга», — подчеркнул Филимонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об усилении мер безопасности и введении режима контртеррористической операции на все территории. Он подчеркнул, что за ситуацией следят правоохранительные органы и сотрудники ФСБ, поэтому при проезде по дорогам на юг Подмосковья возможны дополнительные проверки.

Воробьев подчеркнул, что сегодня самое главное сохранять единство.

«Мы все слышали обращение президента. В тот момент, когда вся страна должна работать на одну задачу, очень важно быть вместе, не поддаваться на провокации», — заявил он.

Режим контртеррористической операции также действует в Москве и Воронежской области. Его объявили после обращения президента России Владимира Путина, который пообещал наказать организаторов вооруженного мятежа за предательство страны. По данным ФСБ речь идет об основателе частной военной компании «Вагнер» Евгении Пригожине.