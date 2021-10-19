Власти Подмосковья ликвидировали 207 «глупых» пробок

В Подмосковье ликвидировали 207 «глупых» пробок. До конца года избавятся еще от 200. Об этом губернатору области Андрею Воробьеву доложила первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

«Мы 207 „глупых“ пробок уже убрали, а 200 уберем до конца года. Идем с небольшим превышением плана», — заявила Кротова.

Андрей Воробьев ранее поручил совместно с жителями выявить пробочные места, сформировать решения и вместе с главами провести работу по устранению пробок.

«Пробки сегодня входят в топ причин недовольства жителей Московской области. Только с начала года поступила 31 тысяча жалоб на пробки. Два часа жители Подмосковья, особенно городов у МКАД, теряют в пробках. За пять лет рост в три раза», — отметила Кротова.

Это обусловлено ростом населения — ежегодно в регион прибывают 100 тысяч человек, а также ростом автомобилей — ежегодно прибавляется 32 тысячи авто.

Источник фото: телеканал «360»

«Это 1,1 миллиона машин в сутки, которые едут в Москву из-за трудовой миграции. И 1,2 миллиона авто каждые выходные едут в Московскую область — это дачники. Каждая авария на дороге — а у нас 600 мелких аварий в сутки — ведет к дополнительным пробкам», — сказала заместитель министра.

Кроме того, около 20–30 дней в году — это природные катаклизмы. Ливни, ледяные дожди, снегопады тоже ведут к дополнительным проблемам, связанным с пробками на дорогах, уточнила Кротова.

Источник фото: телеканал «360»

На «Доброделе» жители сообщают о самых пробочных местах. За год поступило в среднем три жалобы на каждую дорогу. Власти собрали 9,1 тысячи обращений, притом что дорог в Московской области — 3,6 тысячи. Топ-5 пробочных округов, на которые поступило больше всего жалоб: Ленинский, Балашиха, Красногорск, Мытищи и Люберцы.