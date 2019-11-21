Власти Подмосковья хотят уголовно наказывать за создание стихийных свалок

За создание стихийных свалок в Московской области могут ввести уголовную ответственность. Об этом в эфире телеканала «360» сообщил министр экологии региона Дмитрий Куракин.

По его словам, власти Подмосковья будут принимать все возможные меры, чтобы нарушители не могли отделаться только штрафами.

«Мы будем принимать все возможные меры, чтобы административной ответственностью это не заканчивалось, а чтобы мы перешли в сферу уголовного судопроизводства. Мы хотим ввести режим нулевой терпимости к такого рода правонарушениям в Московской области. Мы говорим об изменении федерального законодательства», — отметил министр.

Источник фото: телеканал «360»

Уже подготовлен комплект законодательных инициатив по ужесточению и административного, и уголовного судопроизводства в этой сфере. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Пока физическое лицо, которое владеет „Камазом“, за счет штрафа в пять тысяч рублей может сбросить ночью вдоль Новорижского шоссе две горы мусора, мы постоянно будем видеть стихийные свалки. Я считаю, что надо водить отдельный уголовный состав, как сделано в Китае и ряде провинций Индии. Мы должны любое лицо, которое везет отходы без лицензии или без конечного объекта сдачи, понимало, что попадает под уголовную ответственность. Здесь других вариантов быть не может. Подмосковье — наш общий дом, мы должны его защищать», — подчеркнул Евгений Хромушин.