Власти оценили ход работ на месте потопа в Рузском округе

Работы по восстановлению дороги после потопа в Рузе продолжаются. Сейчас рабочие укладывают асфальт. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик отметил, что закончить планируют уже ночью.

В течение всего дня дорожные службы занимаются ремонтом участка Волоколамского шоссе над рекой Городянкой. Работы планируют завершить ночью.

«Мы отработали весь день. Мы уже уложили нижние слои основания, планируем ночью выйти на укладку асфальта на аварийном участке дороги, также мы почистили трубы, укрепили дамбу, поэтому работы идут по плану, по графику. Планируем завершить все эти работы в максимально короткие сроки. Постараемся все сделать уже ночью», — сказал Гержик.

8 июля в Рузском городском округе выпало так много осадков, что откачать воду было технически невозможно, поэтому администрация приняла решение пустить воду через насыпь в русло реки.

«Решение было принято абсолютно правильное. Когда открыли дамбу, это позволило сохранить дорогу, если бы такое решение не приняли, дорога была бы смыта полностью», — уточнил Алексей Гержик.

Министр заявил, что администрация Рузского городского округа приложила все усилия для того, чтобы ущерб был минимальным.

По словам министра, администрация округа своевременно эвакуировала жителей и минимизировала потери.

«Руза сделала все необходимое, чтобы жители были эвакуированы вовремя. Работает комиссия по оценке, мы свели ущерб к минимуму», — подчеркнул Алексей Гержик.

8 июля в Рузском округе из-за сильных ливней прорвало дамбу. Из-за естественного уклона вода начала собираться в районе деревни Таблово, потом стала уходить в сторону Рузы. В воде оказались 29 жилых домов и столько же приусадебных участков. Местные власти приняли решение пустить воду по руслу реки.