Подмосковье 27 марта 2024, 15:18 Власти Мытищ передали бойцу СВО спецоборудование пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В местном отделении партии «Единая Россия» состоялась встреча с мытищинским бойцом, находящимся в отпуске. В рамках мероприятия местные власти передали специализированное оборудование для бойцов, находящихся в зоне спецоперации.

Мытищинский военнослужащий присоединился к ребятам по службе еще в октябре 2022 года. Он ответил на повестку из военкомата без уклонения и сейчас уже 1,5 года находится на линии фронта.

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Боец отметил, что ребята «за ленточкой» настроены бодро и в боевом расположении духа. Они чувствуют поддержку и веру из дома, с особым трепетом ожидают гуманитарные конвои.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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