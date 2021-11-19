Власти Красногорска начали борьбу с «резиновым» домом в селе Петрово-Дальнее

В селе Петрово-Дальнее в Красногорске появился «резиновый» дом, квартиры в котором продают без батарей и других коммунальных удобств. Местные власти полагают, что этот объект был построен незаконно, и собираются обращаться в суд.

По словам заместителя главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Красногорска Тимура Магомедова,

«Мы обратились в суд, поскольку есть все основания предполагать, что объект здесь находится незаконно. Признаки самовольной постройки многоквартирного дома. В настоящий момент проводится экспертиза. Если это будет подтверждено, у нас будут все основания, чтобы данный дом снести», — сказал он.

С покупателями квартир, по его словам, будут проводиться отдельные встречи, так как есть основания, что они могли стать жертвами мошенничества со стороны продавца, который продал им доли в земельном участке.

Одна из местных жительниц рассказала, что этот дом был поставлен на кадастровый учет в 2007 году и после этого 12 лет там не проводились никакие строительные работы.

«А в конце 2019 года здесь появились люди. Собственник, который приобрел дом, сказал, что будет здесь жить один со своей семьей», — пояснила женщина.

Но на деле дом разбили на квартиры и стали продавать как полноценные студии. По имеющимся данным, дольщиков уже 28. Собственник на связь с администрацией не выходит.

Юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба отметил, что потенциальные покупатели должны понимать, что такое здание не является жилым помещением с точки зрения градостроительного кодекса.

Повлиять на происходящее пытаются и сами местные жители. Они стараются отговорить потенциальных покупателей и даже разместили баннер с предупреждением. Однако он регулярно пропадает.