Подмосковье 08 июля 2023, 09:47 Власти Коломны рассказали о ликвидации последствий непогоды в городе Глава Коломны Гречищев сообщил о ликвидации последствий непогоды в городе РИА «Новости»

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В Коломне ликвидируют последствия удара стихии: восстанавливают подачу электроэнергии и движение на затопленных дорогах. Об этом сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

«Из 19 населенных пунктов, оставшихся без электроэнергии, восстановлено 10, в девяти свет отсутствует частично», — рассказал он.

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По словам Гречищева, работают 11 бригад, дополнительные силы привлекли из филиалов «Россетей» Луховиц, Шатуры, Мытищ, Ногинска и Дмитрова. Полностью восстановить подачу электроэнергии планируют в 15:00.

Подтопления уже устранили по трем основным направлениям: на улицах Октябрьской Революции, Девичье Поле, у вокзала на станции Голутвин. Работы на улице Гагарина — на завершающей стадии.

Трамваи и автобусы ходят в обычном режиме.

«Дождь продолжает идти. Ведем работы по ликвидации последствий стихии с привлечением 203 человек и 55 единиц техники», — отметил глава Коломны.

Он обратил внимание, что пострадавшую от удара молнии женщину с ожогами стоп доставили в Коломенскую областную больницу, но после обследования она от госпитализации отказалась.

В ночь на субботу жителей Коломны призвали не покидать дома из-за непогоды.

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