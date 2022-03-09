Власти Истры подготовились к весеннему половодью

В городском округе Истра подготовились к паводкам — ситуация сложная, поскольку зимой выпало в три раза больше нормы осадков. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.

Власти сообщили, что в округе готовы к любому развитию событий. Истринский гидроузел создал значительный резерв для наполнения водохранилища, которого должно быть достаточно для приема паводка даже при самом интенсивном таянии снежного покрова. Сейчас водохранилище заполнено на 52%. Пропуск воды осуществляется согласно текущему гидрологическому режиму — почти 10 кубометров воды в секунду, при этом приток составляет в 2 раза меньше — порядка 5 кубометров. Эта мера позволяет заранее освободить емкость водохранилища от будущего переполнения.

«К началу половодья производится очистка дренажных систем, водоотводящих систем. На настоящий момент мы готовы принять всю ту воду, которая придет с водозаборной территории», — сказал начальник Истринского гидротехнического узла Юрий Гусев.

Оборудование гидроузла находится в исправном состоянии. Дополнительно подготовлен запас аварийных материалов и инструментов для внештатных работ, все имеющиеся водоотводные отверстия, ливнестоки прочищены от снега и льда. Глава Истры отметила, что во время прохождения половодья возможны частичные подтопления населенных пунктов Трусово, Ядромино, Павловская Слобода, Снегири, Дедовск, Истра и порядка 24 СНТ.

«Все это связано с тем, что, к сожалению, дома были построены незаконно, в русле рек. И по понятным причинам каждую весну эти реки выходят из берегов — и дома, и дворы у людей наполняются водой. Безусловно, наши спасательные службы будут оказывать помощь и поддержку в случае, если такое произойдет. Но тем не менее собственники этих домов должны понимать, что у них должны быть личные помпы», — сказала Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения населения в зоны возможного подтопления не попадают. Коммунальные службы тоже активно работают — они интенсивно вывозят снег из дворов и чистят ливневые канализации. Глава округа отметила, что ситуацию с предстоящим паводком будут держать на особом контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что паводковая ситуация в регионе будет находиться на особом контроле властей.