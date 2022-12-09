Подмосковье 09 декабря 2022, 20:12 Власти Истры ответили на вопросы жителей в рамках выездной администрации

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Здание Дома культуры в поселке Снегири в городском округе Истра на день превратилось в кабинет представителей местной власти — здесь прошла выездная администрация. Жители рассказывали о наболевших проблемах.

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Специалисты на выездной администрации могли помочь с любой проблемой. На месте были все профильные заместители главы окружной администрации и руководители ресурсоснабжающих организаций. Можно было решить сразу несколько своих трудностей. Участие в работе выездной администрации приняла и глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Каждый стол — определенная сфера. Многие вопросы решали на месте. Те, что требовали более детальной проработки, взяли на контроль. Чтобы задать вопрос, не надо было стоять в живой очереди. Работала новая система — электронная.

«Электронная очередь создает удобство. Все люди говорили мне о формате встречи, об удобстве, комфорте и качестве. Отзывы были только положительными», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Встречи выездной администрации проходят в вечернее время. Это самый удобный формат общения для жителей. Узнать, когда и где будет проходить следующая выездная администрация, можно в официальных аккаунтах главы городского округа Истра Татьяны Витушевой.

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