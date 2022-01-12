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    12 января 2022, 16:05

    Власти Дзержинского решили проблему с пробками после закрытия эстакады

    Администрация Дзержинского приняла меры по избавлению от пробок из-за закрытия эстакады

    Александр Блинов, Ирина Люлина

    В Дзержинском приняли меры по избавлению от пробок, которые возникли после закрытия эстакады из-за ремонта в Москве. Об этом сообщили в администрации городского округа.

    Минувшей ночью ограничили выезд транспорта с Новорязанского на Дзержинское шоссе. Теперь заезд на Дзержинское шоссе доступен только через МКАД.

    С утра среды на развязке МКАД — район Капотня (Москва) организовали дежурство наряда ЦОДД. Для регулирования трафика из Дзержинского в утренние часы открыли левый поворот с развязки сразу в сторону юга, на МКАД.

    Власти Дзержинского решили проблему с пробками после закрытия эстакады | Изображение 1Источник фото: Минтранс Подмосковья

    В Дзержинском начали дежурить регулировщики. Сотрудники ГИБДД регулируют потоки транспорта на круговых перекрестках по улицам Ленина и Энергетиков. На улице Энергетиков также убрали выделенную полосу для общественного транспорта.

    Проезд большегрузов через Дзержинский в утренние и вечерние часы ограничили.

    Власти также планируют увеличить количество общественного транспорта, следующего из города до ближайших станций метро.

    Накануне из-за закрытия эстакады, соединяющей Котельники и Москву, часть транспорта начала следовать в объезд через Дзержинский, из-за чего в городском округе образовались пробки. Сегодня утром проблем с движением не наблюдалось.