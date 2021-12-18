Власти должны успевать. Воробьев назвал высокий уровень жизни главной задачей Подмосковья

Власти должны своевременно отвечать на запросы всех жителей Московской области и решать задачи для того, чтобы качество жизни было на высоком уровне. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подмосковные города растут, и нужно успевать удовлетворять запросы населения, подчеркнул Воробьев. Это задача как региональных, так и муниципальных властей.

«Качество жизни должно быть на высоком уровне. И в этом наша главная задача», — сказал он.

Воробьев также отметил, что за последние 10 лет население Московской области значительно выросло и регион активно развивается. Согласно предварительным данным последней переписи населения, сейчас в Подмосковье проживает почти 11 миллионов человек. В сравнении с данными прошлой переписи численность населения выросла на три миллиона. Вместе с этим растет и количество задач, которые стоят перед властями.

Ранее Воробьев встретился с жителями Подмосковья в общественной приемной. На встречу с губернатором пригласили людей, которые оставляли свои предложения на портале «Добродел».