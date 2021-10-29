Власти Чехова предоставят волонтерам автомобиль для работы

Администрация Чехова предоставит волонтерам дежурный автомобиль для более эффективной и оперативной работы. Об этом глава городского округа сообщил на встрече с добровольцами. На ней обсудили работу волонтерского штаба в ближайшую неделю.

«В принципе, тот костяк, который был сформирован еще в прошлом году, он и не останавливал свою деятельность, но сейчас наши коллеги, наши неравнодушные жители мобилизовались. Сегодня у них прошло, можно сказать, мини-совещание, на котором определили распределение сил и средств», — сказал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Источник фото: телеканал «360»

Поскольку продукты и лекарства сейчас можно заказать с доставкой, усилия волонтеров будут сосредоточены на оказании помощи людям, попавшим в действительно трудную жизненную ситуацию.

Источник фото: телеканал «360»

Власти округа предоставят волонтерам дежурный автомобиль, чтобы была возможность отвезти пожилого человека в больницу или на прививку, доставить срочную посылку или добраться до отдаленных территорий. А для бодрости и хорошего настроения добровольцев ждет подарок — долгожданная кофемашина.