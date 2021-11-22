Власти Балашихи раскрыли подробности реконструкции станции Железнодорожная

Станция Железнодорожная после реконструкции станет самой большой на Московских центральных диаметрах (МЦД). Там появится пригородный вокзал с распределительным залом. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал заместитель главы Балашихи Алексей Ковалев.

«Инфраструктура станции устарела, и она нуждается в обновлении. По проекту реконструкции здесь появится большой пригородный вокзал с распределительным залом. Крупнейший транспортный узел станет максимально удобен для пассажиров», — отметил собеседник.

По словам чиновника, из нового павильона можно будет выйти на новые платформы. Он также свяжет между собой Лесопарковую улицу и Носовихинское шоссе. Пассажирам на время реконструкции предложат пользоваться временным пешеходным мостом с выходом на Привокзальную площадь. Специально для ремонта станции Железнодорожная построят временную платформу Ольгино. Ковалев сообщил, что ее откроют в первом квартале 2022 года.

«Общая длина будущего диаметра составит 86 километров, он соединит семь вокзалов. На маршруте будет 39 остановок, на 18 из них можно будет пересесть на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и другие МЦД», — отметил заммэра.

Руководство Балашихи разработало несколько автобусных маршрутов, которыми можно будет добраться до станции Ольгино. Прежние маршруты останутся, однако для удобства пассажиров их продлят до временной платформы.

Основные работы по реконструкции Железнодорожной начнутся летом. МЦД-4 планируют запустить в 2024 году. Четвертый диаметр самый сложный и протяженный. Реконструкция станций позволит людям, которые ездят на электричках каждый день, передвигаться с большим комфортом. По предварительным данным, суточный пассажиропоток МЦД-4 будет превышать 450 тысяч человек.